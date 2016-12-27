سيّدة بدون رحم ستصبح حاملاً !!

متابعات -فجر

ولدت سيّدة ألمانية في العقد الثاني من عمرها من دون رحم، وخضعت لعمليتين جراحيتين ، حيث أنّ حلم الأمومة لم يفارقها يوماً، لذلك قررت الانجاب.

وتفصيلا، أجرت السيّدة أوّل عملية زرع رحم في ألمانيا، وتكلّلت بالنجاح، اذ أنّها لم تعاني من أي مضاعفات ، كما أنّها أصبحت قادرة على الحمل خلال عام، بحسب الأطبّاء المشرفين.

وقالت البروفيسورة سارة بروكر أن “صحة المريضة جيدة جداً”، كما أنّها أصبحت قادرة على الحمل، عبر زرع بويضات ملقحة بحيوانات زوجها المنوية في رحمها الجديد.

الجدير بالذكر أنّ والدة المريضة هي التي تبرّعت لها برحمها.