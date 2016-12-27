السجن عام وغرامة 30 الف ريال لمواطن اطلق هاشتاق “إسقاط الولاية عن المرأة”بالدمام

متابعات -فجر

قضت المحكمة الجزائية بالدمام بسجن أحد المغردين عام واحد وغرامة بـ30 ألف ريال بعد إدانته بإطلاق “هاشتاق” على “تويتر” يحرض على إسقاط الولاية عن المراة، ووضع ملصقات بعدد من المواقع تدعو لذلك.

ووجه للشخص اتهاما بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفتح حسابات لنشر صور إباحية على موقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق هاشتاق “سعوديات نطالب بإسقاط الولاية”، ووضع ملصقات تدعو لذلك في سبعة مواقع بالأحساء باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن ضبطته دورية أمنية أثناء وضعه الملصقات.

واعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه، مدعياً أن له قريبات مظلومات من ذويهم ويطالب بمساواتهن بالرجل، وأنه هو مَن كتب العبارات على هاتفه وطبعها ووزعها على الجوامع بنفسه دون مساعدة من أحد.