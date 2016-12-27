الإسكان تستعد لبناء 300 الف وحدة سكنية عام 2017

متابعات -فجر

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تستعد لتنفيذ خارطة طريق خلال عام 2017م، تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية، وذلك عبر شراكات مع كوريا الجنوبية والصين ومطورين محليين.

وأضاف الحقيل أن الخطة تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض بالشراكة مع كوريا الجنوبية، و100 ألف وحدة بالأحساء بالشراكة مع الصين، بالإضافة لبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بعدد من المناطق بالتعاون مع مطورين محليين.

فيما أوضح عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث أن حل أزمة الإسكان نال اهتماماً كبيراً في ميزانية 2017م، مبيناً أن أزمة السكن تتعلق بـ3 عوامل رئيسة، تتمثل في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مالية مرتفعة بسبب الفائدة المركبة.