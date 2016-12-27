بالفيديو..المطلق :الإنسان مطالب بألا يضيع فرص عمره في الجد ..والترويح عن النفس والترفيه مهم

متابعات -فجر

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق،أنه لابد ان يكون لدى الإنسان نصيب من الترفيه والترويح عن النفس في حياته من غير إفراط ولا تفريط، وألا يضيع فرص عمره في الجد.

واوضح المطلق، خلال حديثه في برنامج “في مجلس الشيخ” على إذاعة “القرآن الكريم”، إلى أن الترفيه داخل البيت مهم جداً بحيث يكون الرجل في أهله كالصبي، يلاطف زوجته وأبناءه ويلعب معهم وتكون تلك الممارسات من عاداته، وجزءًا من طبيعة علاقته مع أسرته.

وشدد المطلق على أهمية الترفيه في حياة الإنسان، حذر كذلك من أن تمارس الأسر الترفيه الذي يزيد من أعبائها ويحملها تكاليف فوق طاقتها، وذلك بالإصرار على السفر مثلاً، على الرغم من وجود ديون على رب الأسرة لم يقضِها، لافتاً إلى أن ثمة طرقًا لممارسة الترفيه غير المكلف.