مصادر :تحويل عدادات الكهرباء بأسم مستأجر العقار أو السجن

متابعات -فجر

أكدت مصادر إنه سيتم مستقبلاً تسجيل عدادات الكهرباء باسم مستأجر العقار أو السجن، تحت مسمى “مستفيد” طوال فترة الإيجار.

وقالت المصادر ، أن تسجيل العدادات يعتبر على غرار نظام “تم” الخاص بتأجير السيارات ، و أنه سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة التي تعتزم وزارة الإسكان تطبيقها لتقدير المعونة الحكومية، مضيفة أن العداد سيكون باسم المستفيد وهو المستأجر وسيوقف بمجرد إخلاء السكن.

فيما أنتهت وزارة الإسكان من الربط الإلكتروني مع وزارتي التجارة والعدل ومركز المعلومات الوطني، ويجري العمل حالياً على الربط مع وزارة العمل والبريد السعودي وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.