“الحملة الوطنية” تنشر آلية التبرع للأشقاء السوريين بالحساب البنكي أو الرسائل القصيرة

متابعات – فجر

تبدأ – بمشيئة الله تعالى- غدا الثلاثاء، حملة شعبية في جميع مناطق المملكة، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، قد كشفت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” آلية التبرع للأشقاء السوريين، وذلك عن طريق الرسائل النصية (sms) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وأرسل رقم “1” للتبرع بـ10 ريالات، ورقم “2” للتبرع بـ20 ريال، أو أرسل رقم “3” للتبرع بـ30 ريال، أو عن طريق حساب الحملة في البنك الأهلي وهو (SA2310000020188888000100).

ونبهت الحملة إلى أنها لا تستقبل أي تبرعات عينية في الوقت الحالي؛ نظراً لكون الدول المستضيفة وضعت ضوابط جديدة لدخول التبرعات العينية، وما يتم تداوله عبارة عن معلومات قديمة من حملات سابقة.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر اليوم الاثنين، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

يشار إلى أن خادم الحرمين –حفظه الله– أمر بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم.