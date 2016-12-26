سمو الأمير “متعب بن عبدالله” يرعى تدشين قرية التدريب الأمنية.. الأربعاء القادم

واس – فجر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني بعد غدٍ، افتتاح قرية التدريب الأمنية بخشم العان في مدينة الرياض.

وسيزيح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لقرية التدريب الأمنية، التي تهدف لرفع كفاءة التدريب وتعزّز نجاحه من خلال توسيع قاعدة التدريب الأمني والعمليات الخاصة لوحدات الحرس الوطني، ثم يستعرض سموه مراحل تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة تقدّر بـ 200 ألف م2، كما سيتم تقديم إيجاز عن مكونات القرية ومرافقها، ومن ثم سيشاهد فعاليات حية لتطبيقات عملية شاملة للتمارين الأمنية داخل القرية.