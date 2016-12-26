رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يستقبل وفداً من كلية القيادة والأركان

واس – فجر

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض اليوم، وفداً من 20 ضابطاً من كلية القيادة والأركان.

ونوه سموه بما وفرته كلية القيادة والأركان من بيئة ملائمة لتأهيل الضباط والأفراد وتعزيز قدراتهم العسكرية للدفاع عن حياض الوطن، مثنيا على الأعمال البطولية المشرفة لجنودنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي.

وأوضح سموه، دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مداخيله، مبيناً أن المملكة تسير قدما بخطى ثابتة لتعزيز اقتصادها وفق الرؤى الطموحة والثاقبة للقيادة، منوها برؤية 2030 التي ستحقق تطلعات المواطنين وتضمن استمرار رفاهيتهم.

بعد ذلك شاهد الوفد فيلما عن الهيئة الملكية، واطلع على عرض تقديمي تضمن نبذة عن الهيئة وإنجازاتها وخططها المستقبلية وموجزا عن المبادرات التي قدمتها في إطار برنامج التحول الوطني 2020، تلا ذلك نقاش مفتوح بين مسؤولي الهيئة وضباط الكلية.