15 ألف ريال حافز لكل لاعب في النصر

متابعات – فجر

أعلن نائب رئيس النصر المهندس عبدالله العمراني عن تقديم مكافأة للاعبي الفريق الأول بواقع 15 ألف ريال لكل لاعب بعد تأهل فريقه لنهائي كأس ولي العهد بعد التغلب على الهلال بهدفين دون مقابل، جاء ذلك بعد اجتماعه مع اللاعبين في أرضية ملعب الملك فهد الدولي وأبلغهم بالمكافأة.

من جهة أخرى أكد الجهاز الطبي أن الإصابة التي تعرض لها لاعب خط الوسط إبراهيم غالب في منتصف الشوط الثاني والتي اضطرته لمغادرة الملعب عبارة عن شد عضلي، وفي حال شعور غالب بألآم يوم غدٍ الثلاثاء فسيتم إجراء كشف بالأشعة على موضع إصابته.

وفي شأن آخر منح المدرب الكرواتي زوران ماميتش اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء على أن يعاودوا تدريباتهم يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق الاتفاق يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ15 من دوري جميل للمحترفين.