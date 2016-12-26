فريق العاصمة “ثانياً” ببطولة ولي العهد للفرق

الرياض – فجر

اختتمت بطولة ولي العهد سمو الأمير محمد بن نايف ووزير الداخلية للقدرة والتحمل لمسافة ١٠٠ كيلو، المقامة في مزرعة الخالدية.

وحصل فريق العاصمة من مدينة الرياض على المركز الثاني لأول بطولة فرق في المملكة العربية السعودية بقيادة الفارس الدولي محمد المحلسي و الفارس الدولي عبدالرحمن المقبل و الفارس الدولي عبدالعزيز البكري والفارس الدولي هادي الدوسري والفارس الدولي ناصرالسرحاني، والطاقم الفني الكابتن والفارس عبدالعزيز المقبل و عبدالعزيز الزعاقي وعبدالله العنقري و عبدالله المهنا و تركي المقبل.

