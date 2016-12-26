“عالمي” ماعليه خوف تخطى الزعيم بثنائية “السهلاوي” و “توماسوف”

فيصل الخليل – الرياض- فجر

أعلن الفريق النصراوي نفسه أول الواصلين إلى نهائي كأس ولي العهد منتضراً الطرف الثاني من قطبي جدة غداً وذلك بعدما تخطى غريمه التقليدي الهلال بهدفين نظيفين.

أول الفرص الخطيرة بالمباراة كانت بالدقيقة 16 وهجمة هلالية قادها سالم الدوسري قبل أن يُمرر لسلمان الفرج الذي توغّل داخل مناطق النصر وسدد كرة نجح حسين شيعان في التصدي لها، بالدقيقة 19 واصل سالم الدوسري توهجه وتوغّل ومرر لتياجو ألفيش على حدود مناطق النصر، لكن تسديدة البرازيلي علت عارضة شيعان.

النصر رد على هجمتي الهلال بالدقيقة 22 بتسديدة بعيدة المدى من عمر هوساوي لم تنجح في مُغالطة المعيوف، بالدقيقة 26 احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء للنصر بعد إعاقة من ياسر الشهراني لخالد الغامدي داخل المناطق الزرقاء، لينبري السهلاوي للركلة ويضعها بنجاح على يمين المعيوف الذي اتجه للناحية الأخرى، لتصبح النتيجة 1/صفر للعالمي.

بالدقيقة 30 احتسب الخضير ركلة جزاء جديدة للنصر بعد كرة مشتركة بين أحمد الفريدي وسلمان الفرج ظهر بها أنه لا يوجد شيء غير مُخالف، وعقب احتساب الخضير للجزاسية تدخّل المساعد أحمد الفقيهي وأخبر الخضير بعدم صحة ضربة الجزاء، ليلغيها الأخير في قرار شُجاع يُحسب له.

قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق ضاعف الكرواتي مارين توماسوف التقدم النصراوي بهدف ثانِ مُستغلًا بينية ممتازة من سامي النجعي، لينتهي أول الأشواط بثنائية نظيفة للعالمي.

بداية الشوط الثاني دفع دياز بالزلزال ناصر الشمراني بدلًا من نيكولاس ميليسي، بالدقيقة 63 أجرى تغييرًا ثانيًا في الصفوف الزرقاء ومنح الفرصة لعبدالمجيد الرويلي على حساب تياجو ألفيش.

العارضة الهلالية منعت كرة مقوّسة خطيرة للسهلاوي في الدقيقة 63 بعد تمريرة “لوب” ممتازة من النجعي، بعدها بدقيقتين أهدر خالد الغامدي فرصة هدف مُحقق للنصر بعد عرضية خطيرة من الفريدي، ليُسدد الظهير الأيمن للنصر الكرة في الشباك الخارجية وهو بمواجهة مرمى المعيوف وبدون مضايقة من أحد بالهلال.

قبل النهاية بثلث الساعة أجرى زوران تغيير النصر الأول وزجّ بمهاجمه نايف هزازي بدلًا من محمد السهلاوي، بالدقيقة 72 أهدر سلمان الفرج فرصة خطيرة للهلال من أجل تقليص الفارق وأطاح بمجهودات وتمريرة سالم الدوسري وسدد عاليًا فوق مرمى شيعان.

قبل النهاية بربع الساعة أجرى زوران تغييرًا دفاعيًا ودفع بعبدالله مادو بدلًا من ابراهيم غالب، بنفس الدقيقة أنهى دياز تغييرات الهلال وأعطى الفرصة لليافع مجاهد المنيع على حساب عبدالملك الخيبري.

بالدقيقة 83 أنهى زوران تغييرات النصر ودفع بمواطنه إيفان توميتشاك على حساب الفريدي، لتمر بقية الدقائق من دون جديد وتنتهي المباراة بفوز النصر بثنائية نظيفة وتأهله لنهائي ولي العهد للمرة السادسة في تاريخه وينتظر الفائز من موقعة الغد بين الاتحاد والأهلي.