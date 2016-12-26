وحدة متابعة القرارات في “شؤون الحرمين” تُباشر أعمالها

متابعات – فجر

باشرت وحدة متابعة القرارات والتوصيات والاتفاقيات بمكتب رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمالها، وبدأت بمتابعة قرارات إنشاء وتطوير الإدارات والوحدات الإدارية والتشكيلات القيادية للمديرين والوكلاء.

وبين مدير مكتب رئيس شؤون الحرمين بمكتب وكالة الرئاسة عبدالعزيز الأيوبي أنّ الوحدة وخلال الشهر الأول من انطلاق أعمالها عقدت أكثر من 12 اجتماعاً للإدارات والوحدات الجديدة والقياديين الجدد، ومنها إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، وإدارة مراقبة سير الخدمات، وإدارة الترجمة، ومركز البحث العلمي، وإدارة التشغيل والصيانة، وكلية المسجد النبوي، وإدارة الحشود، ووحدة الحوار، ووحدة شؤون ذوي الاحتجاجات الخاصة، ووحدة التحكم، ووحدة الطوارئ، ووحدة المحتوى والمعلومات، وذلك بمشاركة إدارة التخطيط والتطوير.

وهدفت اللقاءات إلى استعراض توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناصر التشغيلية بوكالة الرئاسة، وإعداد الدليل التنظيمي، ويتضمن الأهداف والمهام وأهم الإجراءات، كما تضمنت حصراً لبرامج العمل ذات الأولوية على المدى القريب وبرامج العمل الاستراتيجية.