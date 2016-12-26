تعدٍ على موقع “حصن كعب” الأثري.. و “سياحة المدينة” تُوقفه

متابعات – فجر

أوقف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ‏بالمدينة المنورة تعد على موقع حصن كعب الأثري واستدعى المتسبب للتحقيق معه، وتعد الحادثة هي الثانية خلال أسبوعين عقب تجاوز مواطن على موقع أثري بمهد الذهب وتحويله معطنا لإبله، وتجرم المادة 72 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريـال ولا تزيد على 100 ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه ، أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.