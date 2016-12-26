حملة تثقيفية حول مخاطر السيول يُنفّذها “تعليم المدينة”

متابعات – فجر

نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المدينة المنورة حملة توعوية تثقيفية حول مخاطر السيول تزامناً مع فصل الشتاء وهطول الأمطار، وذلك من خلال برامج وأنشطة معدة وفق منهجية علمية بهدف تعزيز السلوكيات الصحيحة وتغيير التصرفات الخاطئة سعياً لمواجهات المخاطر المحتملة والوقاية منها.

وتستهدف الحملة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس إضافة إلى الأسر وأولياء الأمور والمجتمع المحيط.

وشملت آلية تفعيل الحملة داخل المدارس استثمار العروض المرئية والأفلام التوعوية والتثقيفية والنشرات والمسابقات والإذاعة المدرسية وتطبيق فرضية الإخلاء في أوقات الأمطار الشديدة، إضافة إلى تفقد وسائل السلامة ومعالجة أي ملاحظات على المنشأة التعليمية والتأكد من نظافة قنوات تصريف المياه من الأسطح.

ودعت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة تماضر طـه إلى ضرورة الاهتمام بتنوع طرق وأساليب التوعوية بما يتناسب مع الحالات الخاصة في بعض المدارس الملحق بها برامج الدمج المختلفة من التربية الخاصة، مؤكدة أن حفظ النفس البشرية من كلِ ما يُهددها أو يُلحق بها الأذى يعد ركيزة أساسية في الشريعة الإسلامية سائلة الله عز وجل الأمن والأمان للجميع.