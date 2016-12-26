شرطة الرياض تباشر بلاغاً عن سيدة مجهولة ساقطة بأرض فضاء

متابعات – فجر :

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تلقت بلاغاً من إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر عن وجود امرأة مجهوله يحتمل أن تكون من الجنسية الأفريقية ساقطة بأرض فضاء بحي منفوحة مصابة بكدمات في الظهر والرأس ونزيف بالدماغ و جرى اسعافها على الفور , وبالانتقال للمستشفى تعذر سماع أقوالها لسوء حالتها الصحية , و في وقت لاحق توفيت و تم إيداعها ثلاجة مدينة الملك سعود الطبية لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة .

ونظراً لأهمية البلاغ فقد عملت إدارة التحريات و البحث الجنائي بإجراء التحريات الموسعة لجمع واستقاء المعلومات في كافة الاتجاهات بهدف التوصل الى تحديد هوية المتوفاة ، ومن خلال التحريات تبين انها ( فتاة اثيوبية / تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ) تقيم في البلاد بصفة غير نظامية , وبتكثيف البحث تم تحديد دائرة الاشتباه في شخصين من الجنسية الصومالية أشارت الدلائل عن صلتهما بالفتاة حيث جرى ضبطهما , وبسماع أقوالهما المبدئية أفادا أن الفتاة سبق أن اصيبت اثناء قدومها من بلدها عن طريق التهريب في حادث عرضي وقد تم ارسالها لمدينة الرياض من قبل قريبها المقيم في محافظة وادي الدواسر لعلاجها ، الا أن حالتها الصحية ساءت وقررا التخلص منها خوفاً من وفاتها .



جرى ايقافهما في مركز الشرطة المختص و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص .