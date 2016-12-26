قائد أميركي: القوات العراقية ستستأنف الهجوم شرقي الموصل خلال أيام

متابعات – فجر :

قال قائد أميركي أن القوات العراقية ستستأنف هجومها ضد تنظيم داعش في شرق الموصل في الأيام المقبلة في إطار مرحلة جديدة من العملية المستمرة منذ شهرين تتضمن نشر قوات أميركية أقرب لجبهة القتال في المدينة.

ويشارك في معركة الموصل مئة ألف من الجنود العراقيين وقوات أمن كردية ومقاتلون شيعة وهي أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويبدو من المرجح أن المرحلة التالية من الهجوم ستقوم فيها القوات الأميركية بأكبر دور قتالي منذ تحقيق وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالانسحاب من العراق في عام 2011.

واستعادت قوات خاصة عراقية ربع الموصل آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها المتشددون في العراق لكن تقدمهم كان بطيئاً وصعباً. ودخلت القوات في وقفة تعبوية مخطط لها مسبقا هذا الشهر فيما اعتبر أول توقف كبير في الحملة.

وتم نقل وحدة مدرعة تضم بضعة آلاف من أفراد الشرطة الاتحادية من المشارف الجنوبية قبل نحو أسبوعين لتعزيز الجبهة الشرقية بعد أن تكبدت وحدات من الجيش تتلقى المشورة من الأميركيين خسائر كبيرة في هجوم مضاد نفذه تنظيم داعش.

وسيعمل المستشارون الأميركيون بشكل مباشر مع هذه القوات وقوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية.

وقال اللفتنانت كولونيل ستيوارت جيمس وهو قائد كتيبة مقاتلة تساند قوات الأمن العراقية على الجبهة الجنوبية الشرقية في حديث لرويترز “في الوقت الراهن نحن نستعد فعلياً للمرحلة التالية من الهجوم مع بدء التوغل في عمق شرق الموصل”.

وأضاف “حالياً نقوم بنشر القوات والعتاد إلى داخل شرق الموصل.. سيحدث ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وسيضع ذلك القوات الأميركية داخل الموصل نفسها وستكون معرضة لخطر أكبر لكن جيمس قال إن مستوى الخطر مازال يصنف على أنه “معتدل”.

وقال جيمس الذي كان يتحدث من موقع ناءٍ شرقي الموصل حيث يتمركز مئات من أفراد القوات الأميركية إن وتيرة المرحلة المقبلة على الجانب الشرقي ستعتمد على مقاومة التنظيم.

وقال “إذا حققنا نجاحاً كبيراً في اليوم الأول واكتسبنا قوة دفع فقد تسير العملية بسرعة كبيرة. لكن إذا حاربت داعش بضراوة في اليوم الأول واصطدمنا بعوائق واضطررنا للعودة (والقول) إن هذه لم تكن النقطة الصحيحة للاختراق فقد يتطلب الأمر وقتا أطول”.