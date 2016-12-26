100 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات جامعة الملك فيصل للتعليم المطور للانتساب.. غدا

متابعات – فجر :

تستقبل جامعة الملك فيصل مساء يوم غد الثلاثاء 28/3 ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد عن انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات برامج التعليم المطور للانتساب ، في جميع مراكز اختباراتها بالمملكة وخارجها البالغة ١٤٦ مركزا للطلاب والطالبات.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن جمال الساعاتي أن الجامعة استكملت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب، وبناتها الطالبات في جميع مراكز الاختبارات التي تتوزع على جميع مناطق الوطن الغالي تسهيلا لهم لأداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان، وقد تم تجهيز وإرسال الأسئلة إلى المراكز وفق آليات احترافية تضمن سريتها، ووصولها في الوقت المحدد، إلى جانب تيسير اختبارات نزلاء السجون من الطلاب والطالبات البالغ عددهم قرابة ٤٠٠ نزيل، وأعرب معاليه لجميع أبنائه الطلبة عن دعائه لهم بالتوفيق والنجاح، وتحقيق طموحاتهم. ولفت مدير الجامعة إلى أنه وافق مؤخرًا على إعفاء أكثر من (2167) من الدارسين بنظام التعليم المطور “الانتساب” من العسكريين والمشاركين في عاصفة الحزم المرابطين على الحد الجنوبي من الرسوم الدراسية لهذا الفصل الدراسي الأول، والتي تفوق ما قيمته أكثر من 5 ملايين ريال؛ إيماناً من الجامعة بدورها في التسهيل والتعاون مع طلبتها البواسل، وتقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لهم؛ لما يبذلونه من تضحيات للذود عن الوطن العزيز وحفظ أمنه، مؤكدًا على أن ما يتم تقديمه لهم يعد أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة كمشاركة منها لمساندتهم في هذا الموقف الوطني.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري أن قيمة مجموع الإعفاءات السنوية للشرائح المختلفة تبلغ أكثر من (١٦ مليون ريال)، وتشمل الضمان الاجتماعي، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من جمعيات البر، وجمعية كلانا، وجمعيات الأيتام الخيرية، وجمعيات السرطان، وأبناء شهداء الواجب، وغيرهم، وبالأمس القريب خرّجت الجامعة بفضل الله تعالى عددًا من أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن نزلاء السجون، وبين سعادته أن لجنة الإعفاءات في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تدرس جميع الطلبات التي تردها من خلال مختصين اجتماعيين لدراسة الحالات، ومعرفة مدى استحقاقهم من عدمه.

بدوره أهاب عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله بن عبدالوهاب الفريدان بجميع الطلاب والطالبات بضرورة التقيد بمواعيد وأنظمة الاختبارات والتي تستمر قرابة أسبوعين، مشددًا على أهمية التقيد بتعليمات الاختبارات المعلنة بالموقع، والمرسلة للطلبة برسائل نصية على هواتفهم النقالة، وكذلك اتباع تعليمات المشرفين والإداريين والمراقبين في المراكز، مشيرًا إلى أن العمادة وظفت إمكانياتها وخدماتها التقنية لمتابعة تلك المراكز عن بعد وفق نظام متطور طورته العمادة لإدارة سير الاختبارات، ومتابعة حضور الطلبة وفق آلية متطورة ومحترفة .