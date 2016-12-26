الجبير: القوات الطائفية تهدد وحدة العراق

متابعات – فجر :

عقد وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير مؤتمراً صحفياً مع نظيره الأردني ناصر جودة الذي يزور المملكة حالياً، وبين معاليه خلال المؤتمر بأن التعاون السعودي الأردني قائم في مجالات مكافحة الإرهاب، والتهريب، إضافة إلى التنسيق السياسي فيما يتعلق بقضايا المنطقة، وأن مجلس التنسيق بين البلدين الذي تم تأسيسه مفعل والعمل فيه مبني على أسس مؤسساتية.

وفيما يتعلق بالإرهاب قال الجبير أن كلا البلدين عانى من هذه الآفة، وآخرها الأحداث في الكرك، مؤكداً سعي البلدين لمحاربتها وتجفيف منابعها المالية والفكرية.

وبالنسبة لما يجري على الحدود العراقية – الأردنية – السعودية، أكد الجبير حرص البلدين على متابعة أي خطر قد يظهر في أي مكان.

وشدد معاليه على الحرص على عروبة العراق ووحدته واستقلاله، مشيراً إلى أن وجود القوات الطائفية ممثلة بالحشد الشعبي الذي يقوده إيرانيون تضرب وحدة العراق.

وقال: “نحن ندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، وهذا ما نتمنى أن تكون عليه سياسة العراق، وإذا أردنا أن يكون العراق موحداً، وتكون هناك مساواة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي فلا مكان هناك لقوات طائفية مسلحة، قد لا يكون ولاءها لعراق واحد، هذا موقفنا من الحشد الشعبي”.

ورداً على سؤال حول القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية أكد الوزير جودة حرص عمان على إدامة هذا الإطار بدورية انعقاد القمم العربية، لأن القمة العربية السنوية هي الآلية التي من خلالها يستطيع القادة العرب أن يواجهوا المشاكل والتحديات والحديث المباشر في إطار البيت العربي الذي هو الجامعة العربية.

وقال جودة أن بلاده حريصة على نجاح القمة وتبنيها لمخرجات حقيقية واقعية تعالج المستجدات والتطورات غير التقليدية على أرض الواقع، كالتطرف والإرهاب.

وقال إننا نخوض معركة لصد محاولات المتطرفين وأصحاب الفكر الظلامي لتشويه صورة الإسلام، فهؤلاء يستهدفون الجميع بلا استثناء”.