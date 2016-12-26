لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بنجران تقدم 207 آلاف ريال

متابعات – فجر :

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم (الاثنين)، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، بعنوان “معا لتحقيق الإصلاح”، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة.

وحمد الله سموه أن كرم البلاد بقيادة حكيمة تطبق الشريعة الإسلامية، التي صانت الحقوق، وراعت مصالح العباد، فشمل عطف القيادة السجناء، لتعمل على إصلاحهم وتأهيلهم، واحتضان أسرهم ورعاية شؤونهم.

واطلع سموه على العرض المرئي لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد، والنشرات التوعوية، واستعرض أعمال اللجنة خلال العام الماضي، في شرح قدمه رئيس اللجنة د. حسين آل حمد، ومدير السجون بالمنطقة العميد خالد الشمري، حيث ساهمت في إطلاق سراح 4 سجناء معسرين، بعد سداد 101 ألف ريال، وتقديم مساعدات مالية لـ 87 أسرة سجين، بلغت 106 آلاف ريال، وتأهيل 39 سجينًا لسوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة لتنفيذ برامج الحقيبة المدرسية وكسوتي الصيف والشتاء.

ملاحظات :

لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بنجران تسدد 101 ألف ريال لإطلاق سراح 4 سجناء معسرين، وتقدم 106 آلاف ريال مساعدات مالية لـ 87 أسرة.