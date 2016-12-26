تركيا تطلب دعم التحالف الدولي جوياً في الباب السورية

متابعات – فجر :

طلبت تركيا اليوم دعماً جوياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمساندة هجوم القوات التركية على مدينة الباب التي تعتبر معقلاً لتنظيم داعش في شمال سورية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان “بشأن عملياتنا في الباب من واجب التحالف الدولي تحمل مسؤولياته خصوصاً من ناحية تأمين غطاء جوي”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “يمكن أحياناً للاحوال الجوية أن تتسبب بتأخير. لكن غياب الغطاء الجوي عندما لا يكون هناك سبب مبرر غير مقبول”.

وأعلن قالين اليوم بأن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على مشاركة الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة في عمليات تحرير مدينة الرقة السورية من سيطرة داعش.

وأكد أنه تم إجلاء نحو 44 ألف شخص من حلب إلى إدلب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها تركيا، وأنه يجري اتخاذ كافة التدابير لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في إدلب.