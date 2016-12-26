“جامع السلطان قابوس الأكبر” أكبر مساجد السلطنة العمانية

متابعات-فجر:

يرتفع “جامع السلطان قابوس الأكبر“، والذي يعتبر بحجمه وفخامته العالية أكبر مساجد السلطنة العمانية حتى اليوم، شاهدًا حيًا مهيبًا على الدور الرائد للعمانيين في الحضارة الإسلامية المنعكسة بوضوح على عدد غير قليل من المعالم العمرانية ، إضافة إلى تميزه بتصاميمه الأنيقة التي اقتبست من حضارات أخرى كان لها دورها الأكثر حضورا وتأثيرًا في المنطقة، مبرزا بزخارفه الدقيقة المحفورة على الجدران اندماجا فريدا بين الفن الهندي والبيزنطي والعثماني العريق، ومقدما صورة مبهرة للعلاقة الأصيلة بين العمران الإسلامي وارتباطه بنماذج متنوعة من الفنون.

يقال أن زيارة العاصمة العمانية “مسقط” لا تكتمل إلا بزيارة هذا الجامع الذي أمر ببنائه “السلطان قابوس بين سعيد الأكبر”، واستغرق بناؤه نحو ستة اعوام قبل أن يفتتح عام 2001م، ليرتفع بكل عزة وإباء على الطريق السريع المؤدي إلى مسقط بقبته الذهبية، ومآذنه الخمس التي تصدح بالدعوة إلى الصلاة، وجنائنه الواسعة المبهجة للنفس والبصر، مستقطبا ألفي زائر يوميا بين مواطنين، ومقيمين، وسياح، وطلاب علم. إذ يضم الجامع مكتبة تحوي قرابة عشرين ألف مجلد ديني وعلمي وفكري وأدبي، إضافة إلى قاعة للمحاضرات، ومركزًا للمعلومات الإسلامية، ومعهدًا للعلوم الإسلامية.