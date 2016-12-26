شرطة الرياض :القبض على سعوديين خرجا مع فتاة متبرجة في الرياض

متابعات-فجر:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض وبعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القبض على سعوديين خرجا مع فتاة متبرجة في الرياض.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد / فواز بن جميل الميمان أنه : في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة فقد ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع كرايزلر (حسبما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ) .

وبعد التثبت من صحة المعلومات الوارده في البلاغ قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الاجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط الشابان (سعوديي الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص .