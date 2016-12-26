الرقابة تحظر 200 كتاب من العرض بمعرض جدة الدولي

متابعات -فجر

اكدت مصادر أن نسبة شراء الكتب خلال الدورة الحالية بمعرض جدة الدولي للكتاب انخفضت عن الدورة السابقة، مبينة أن وزارة الثقافة والإعلام عينت 45 مراقباً في المعرض و للاطّلاع على قوائم الكتب المعروضة للبيع ومحتواها وأسعارها.

وقالت المصادر أن إدارة الفسح والرقابة بالمعرض حظرت 200 كتاب، بينها كتابان عن جماعة الإخوان المسلمين، مشيرةً إلى أن الكتب السعودية هي الأرخص داخل المعرض؛ حيث يبلغ سعرها نحو 5 ريالات ، موضحة أن الكتب التي يتم سحبها من التداول غالباً تمس 3 محظورات، وهي الكتب التي تمس العقيدة، والكتب التي تريد أن تقوض الأمن في المملكة، والكتب المسيئة للمجتمع.

وأوضحت المصادر؛ ارتفاع أسعار الكتب بصورة كبيرة؛ بسبب عدم وضع اشتراطات على الأسعار من الجهات المختصة، موضحةً أن هناك ارتفاعاً في أسعار الإيجارات داخل المعرض تراوح بين 60 ألف ريال و14 ألف ريال لمدة 10 أيام.