أفضل توقيت للحمل بعد الإجهاض..

متابعات-فجر :

يعتبر أفضل توقيت للنساء اللواتي تعرضن للإجهاض للاستعداد للحمل من جديد خلال 6 شهور، بحسب دراسة أسكتلندية حديثة.

و تنصح منظمة الصحة العالمية النساء اللواتي فقدن أطفالهن بسبب الإجهاض بالانتظار 6 شهور على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى.

وجد الباحثون في جامعة أبردين الأسكتلندية أن النساء اللواتي يحاولن الحمل من جديد خلال 6 شهور يقلصن خطر التعرض للإجهاض مجدداً بنحو 20%، ليس هذا فحسب، بل يصبح أطفالهن أقل عرضة للولادة في وقت مبكر عن الوقت الطبيعي.

وقال الباحثون إن الأمر ربما له علاقة بالعمر، فالنساء الأكبر عمراً أكثر عرضة للإجهاض، كما أن النساء اللواتي يؤجلن حملهن أيضاً قد يتعرضن للإجهاض.

وفحصت الدراسة نحو 16 دراسة سابقة شملت 1.04 مليون امرأة لاكتشاف تأثير الإجهاض خلال 6 شهور، ووجدت أن فرص التعرض للإجهاض مرة أخرى، تقل بنسبة 18% خلال هذه المدة، كما أن مستويات حمض الفوليك في أجسامهن تظل عالية عندما يفكرت في الحمل مرة ثانية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن احتمالات ولادة أطفال قبل الأوان تنخفض أيضاً بنسبة 21%، كما أن النساء يكن أقل عرضة للإصابة بتسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وكلاهما خطير على صحة الجنين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.