وفاة المغني البريطاني الشهير “جورج مايكل” عن عمر يناهز 53 عاماً

متابعات-فجر :

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مدير أعمال المغني البريطاني جورج مايكل أن مغني البوب الشهير توفي عن 53 عاما.

وأضافت أن مايكل “وافته المنية في منزله بسلام” وأن الشرطة استبعدت وجود ظروف غامضة تحيط بالوفاة.

وولد جورج مايكل في 25 يونيو 1963 لأب يوناني قبرصي وأم بريطانية.

والتحق جورج مايكل بفرقة Wham! التي لاقت شهرة عالمية، ليحقق أكبر إنجازاته في عام 1982 بإصدار ألبوم فيث الذي باع أكثر من 21 مليون نسخة.

ويعد المغني البريطاني من أنجح المغنيين في العالم بمبيعات 85 مليون عمل موسيقى و12 أغنية رقم 1 في بريطانيا و10 في الولايات المتحدة ويعتبر جورج مايكل أسطورة بحق في عالم الغناء لن تتكرر.