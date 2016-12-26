إخلاء منطقة سكنية في ألمانيا لتفكيك قنبلة ترجع إلى “الحرب العالمية الثانية”

متابعات-فجر :

أجلت السلطات الألمانية في مدينة أوغسبورغ، جنوبي البلاد، أكثر من 50 ألفاً من سكانها من منازلهم، بهدف تفكيك قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وتعتبر هذه العملية أكبر عملية إجلاء من نوعها بسبب قنبلة غير منفجرة منذ نهاية الحرب في عام 1945. ويذكر أن القنبلة

غير المنفجرة بريطانية الصنع وتزن 1.8 طن، وقد ألقيت على البلدة القديمة خلال غارة جوية في عام 1944. وعُثِر على القنبلة المدفونة في الأرض خلال أعمال بناء. وقالت الشرطة إنها لا تعرف متى ستنتهي العملية. وعبرت السلطات المحلية عن ثقتها من أن معظم السكان سيقيمون مع أصدقائهم أو عائلاتهم لكنها في المقابل حولت عدداً من المدارس والصالات الرياضية إلى ملاجئ لاحتضان من يحتاج إلى مأوى.