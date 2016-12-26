“نتانياهو” يستدعي السفير الأمريكي لدى إسرائيل

متابعات-فجر :

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو،أمس( الأحد) ، السفير الأميركي لدى إسرائيل، في أحدث خطوة تتخذها تل أبيب احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدانة الاستيطان.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب:” يمكننا التأكيد أن السفير دان شابيرو سيلتقي رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء أمس ( الأحد)”.

وأكد مصدر إسرائيلي أن نتانياهو سيلتقي السفير الأميركي لبحث موقف الولايات المتحدة من القرار الدولي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق “رويترز”.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تلجأ واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، الأمر الذي أثار غضب الإسرائيليين واعتبره نتانياهو “مشينا”.

ووجه نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة انتقادات إلى واشنطن، قائلا:” كان هناك خلاف على مدى عقود بين الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية بشأن المستوطنات لكننا اتفقنا على أن مجلس الأمن ليس هو المكان الذي نحل فيه هذه القضية”.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت في وقت سابق الأحد على نحو منفصل سفراء عشر دول لديها لتأنيبهم.

وأوضحت أنها:” استدعت سفراء بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ومصر واليابان وأوروغواي وإسبانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا لمقر الوزارة في القدس”.

واتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات عقابية ضد الدول التي أيدت القرار، كما أعلنت قطع المساعدات التي تقدمها إلى الأمم المتحدة.