“الدفاع المدني” ينقذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس ب “جازان”

متابعات-فجر :

أوضح فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، احتجاز طفل داخل غسالة ملابس بمنزل أسرته، حيث قاده الفضول وفي غفلة من ذويه إلى وسط حوض غسالة.

وأضاف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد وعند وصول الفرقة للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات داخل الغسالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس وتم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ سالما دون الإصابة بأذى وهو بصحة جيدة ولله الحمد .