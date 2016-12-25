” الجيش التركي ” إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه الحدود السورية

متابعات-فجر :

اتجاهت من مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، قافلة من التعزيزات العسكرية باتجاه المناطق الحدودية لسوريا في إطار عملية “درع الفرات”.

وفقاً لبعض المصادر ، فإنّ القافلة تشمل 10 عربات مدرعة تستخدم لنقل الجنود، و8 آليات قتالية، محمّلة على شاحنات تابعة للجيش التركي.

ووصلت القافلة إلى محطة القطار في ولاية قوجة إيلي (غرب) ليتم تحميل الآليات على القطار، الذي بدوره سيتولى عملية النقل إلى الحدود السورية.

جدير بالذكر أنّ رئاسة الأركان التركية، تقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، لزيادة فعّالية عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي؛ بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي.