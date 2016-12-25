تنظيم “داعش” يروج أوراق مالية مزورة غرب الموصل

متابعات-فجر :

قال مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، إن تنظيم داعش قام بالترويج لأوراق مالية مزورة للمواطنين غرب الموصل من خلال مكاتب الصيرفة التابعة له.

وأكد المصدر، وفقاً لبعض المصادر ، أن “مكاتب الصيرفة التي تمثل واجهات مالية لتنظيم داعش في مناطق غرب الموصل بدأت بعمليات شراء محمومة للعملات الأجنبية ومنها الدولار بشكل مفاجئ ما أثار شكوك الأهالي”.ولفت المصدر إلى أن “عمليات الشراء كانت قوية لكنها سرعان ما انخفضت بعد ورود معلومات بأن داعش يروج لأوراق مالية مزورة من خلال مكاتب الصيرفة العائدة له”.وأضاف المصدر العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش فرض غرامة مالية على كل عمليات التصريف المالي يتم أخذها من المواطنين حصراً في إطار ما يعرف بدعم معركة التنظيم”.