“سعيد المولد” أهلاوي لمدة 4 سنوات

مازن الشهري – الرياض – فجر :

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “فجر” بأن اللاعب سعيد المولد اتفق رسمياً مع النادي الأهلي على التوقيع في الفترة الشتوية القادمة بعدما طلب المدرب السويسري كرستيان جروس ظهير أيمن محلي يدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

وجاء الاختيار للاعب سعيد المولد الذي قد مثّل الفريق الأهلاوي قبل سنتين وقد واجه اللاعب قضايا من لجنة الإحتراف بسبب توقيعه لنادي الإتحاد ومن ثم ذهب إلى اللعب في الدوري البرتغالي لمدة عام والآن عاد يلعب لنادي الرائد وستكون أول مباراة لسعيد المولد مع النادي الأهلي بتاريخ 27/1/2017 أمام نادي الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وأكدت ذات المصادر أن اللاعب سعيد المولد سيوقع بعد ثلاثة أيام مع النادي الأهلي بعقد يمتد إلى أربع سنوات مقبلة .