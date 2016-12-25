الأحوال المدنية تفتتح قسمين نسويين في الخرج و السليل

واس – فجر

بدأت الأحوال المدنية باستقبال المواطنات في مقريها الجديدين بمحافظتي الخرج والسليل، واللذين يحويان وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، لاستقبال وتسليم البطاقات.

وأوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجوهرة الشبانة، خلال افتتاحها للمكتب النسائي بالخرج، أن ذلك يأتي ضمن الخطة المعدة لافتتاح مكاتب نسائية في كافة مناطق المملكة، لخدمة المواطنات اللاتي لا يحملن هوية وطنية.

يذكر أن الأحوال المدنية افتتحت مؤخراً أربعة مكاتب في محافظات الغاط، طريف، النبهانية، وأملج، كما أرسلت الوحدات المتنقلة إلى عدد من المحافظات كالخفجي والوجه والمهد.