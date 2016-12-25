سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7190 نقطة

واس – فجر

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 103.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7190.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 8 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، والدرع العربي، وسايكو، وكهرباء السعودية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدافكو، وهرفي للأغذية، ومعادن، وسافكو، والأول، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 0.31 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكهرباء السعودية وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.