رسميًا: لا ناجين من ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة

وكالات – فجر

أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم العثور على أي ناجين من بين من كانوا على متن الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم قبالة سواحل مدينة سوتشي السياحية.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات متلفزة إن الطائرة كانت تقل 93 شخصاً، من بينهم فريق كورال شهير، للقيام بعروض في قاعدة جوية روسية في سورية بمناسبة الأعياد، وأنها تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على الحطام في المياه متناثراً للعديد من الكيلومترات، وتم انتشال ما لا يقل عن أربع جثث. وكان قال في وقت سابق أن الطائرة كانت تقل 92 شخصاً.

وسقطت الطائرة في البحر الأسود وهي في طريقها إلى سورية صباح اليوم، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى طائراتها من طراز تو-154 اختفت من على شاشات الرادار الساعة 5:25 صباحا (0225 بتوقيت جرينتش) بعد دقيقتين من إقلاعها من أدلر في جنوب روسيا حيث توقفت للتزود بالوقود في طريقها من موسكو إلى سورية.

وأبلغ الميجر جنرال كوناشينكوف الصحفيين أن الطائرة -التي يعود تصميمها إلى العهد السوفيتي وأُنتجت للمرة الأولى في السبعينيات- كانت تقل 85 راكباً وطاقما من ثمانية أفراد.

وذكر كوناشينكوف أنه تم العثور على قطع صغيرة من حطام الطائرة على عمق 70 متراً تقريبا في البحر الأسود على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل الروسي قرب مدينة سوتشي.

وأضاف “عملية البحث مستمرة.. تعمل أربع سفن وخمس طائرات هليكوبتر وطائرة بدون طيار في المنطقة”. وقال إن لجنة عسكرية توجهت جواً إلى سوتشي للوقوف على حقيقة ما حدث.