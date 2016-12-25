تفعيل اتفاق “سعودي – أردني” يقضي بتبادل السجناء

متابعات – فجر

سلمت السلطات الأمنية في المملكة 3 سجناء أردنيين محكومين في قضايا سالبة للحرية للسلطات الأمنية الأردنية، وذلك بعد نقلت السلطات الأمنية في الأردن 5 سجناء سعوديين من سجون الأردن للمملكة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عودة تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والتي تم اعتمادها عام 2013م.

وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحافي زودت الـ “الرياض” بنسخة منه: بأن إدارة الشرطة العربية والدولية مكتب انتربول عمّان نقلت خلال هذا الشهر ثلاثة أشخاص أردنيين ومحكوم عليهم من قبل السلطات القضائية السعودية بأحكام سالبة للحرية لإكمال مدة محكوميتاهم في مراكز الإصلاح والتأهيل داخل الأردن، كما تم نقل نزلين يحملان الجنسية السعودية قبل أيام، إضافة إلى ثلاثة سجناء سعوديين آخرين خلال الشهر الماضي، من مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن إلى المملكة، وذلك لإكمال مدة محكوميتاهم هناك.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني بأنه عملية نقل السجناء لإكمال مدة محكوميتاهم كلاً في بلدة، يأتي تنفيذاً لاتفاقية نقل المحكومين والموقعة بين البلدين في عام 2013م، والتي تسعى للتخفيف عن ذوي النزلاء من مشقة وتكاليف السفر إلى الدول التي يقضي بها أبنائهم أحكاماً بالسجن، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك ووفق أحكام القانون.

يذكر أن الـ “الرياض” نشرت في عددها رقم 17377، أن عدد النزلاء الأردنيين في سجون المملكة بلغ 350 سجيناً أردنياً، بينهم نحو 200 سجين محكوم و150 منهم موقوف لأسباب عدة منها تجارية، فيما أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بأن عدد السجناء السعوديين -قبل ثلاثة أشهر- بلغ 47 سجين سعودي بينهم أثنين من النساء، فيما يبلغ عدد المحكومين منهم 28 سجين، و17 موقوف.

يذكر أن اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والأردن وقعت بين الجانبين في تاريخ 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م، واستكملت إجراءاتها القانونية والدستورية اللازمة لدى الجانبين في البلدين، وأصبحت الاتفاقية نافذة في تاريخ 16/7/2013م.