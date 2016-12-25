“الزراعة” تعتزم فتح منافذ جديدة لاستيراد الماشية بعد عزوف المستثمرين

متابعات -فجر

اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن اعتزامها في فتح مصادر ومنافذ جديدة لاستيراد المواشي رغم انخفاض الأسعار، ورفض تجار ومربي المواشي، فكرة الاستيراد لحماية السوق المحلية من خطر هبوط الأسعار بشكل يؤثر على تجارتهم.

وقالت مصادر أن الوزارة طلبت، إفادة من الغرف التجارية في المناطق، للتعرف على أسباب عزوف تجار المواشي عن الاستيراد من دول تم السماح بالاستيراد منها مؤخرا.

وأوضحت أن الوزارة، عملت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستيراد المواشي سعياً إلى تلبية طلبات السوق المحلية، بعد أن تراجعت أسعار الماشية بنحو 46% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء للمستورد أم المحلي