بالصور ..تسريحات مثيرة لزيادة إطلالتك جاذبية

متابعات -فجر

تعابر تسريحة الشينيون الناعمة هي التي تتألق بها الأميرات والنجمات في السهرات، ولكي تكوني متألقة أضيفي إليها لمسة عصرية تزيد إطلالتك جاذبيةً.

شدّي خصلات شعرك إلى الخلف بإضافة القليل من الهلام أو الرذاذ المثبّت على شكل كعكة عند مؤخرة الرأس، أو اتركي الخصلات الخلفية حرّة لإطلالة جريئة ومميزة.

إذا كنت تهوين التسريحة الناعمة، فلمَ لا تعتمدين الفرق الوسطي أو الجانبي مع تسريحة ذيل الحصان أو الشعر المنسدل والتي لا يتطلب تنفيذها جهداً كبيراً، وفي الوقت نفسه تمنحك جمالاً آسراً!

استوحي من السلطانات تسريحتك لهذا الموسم واستعيني بالتيجان المرصّعة وأكسسوارات الشعر المترفة لإطلالة تحسدك عليها الكثيرات.