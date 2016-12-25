الأرصاد : رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال المملكة وهطول الأمطار على القصيم وحائل

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة في تقريرها الوارد ، اليوم الاحد ، حالة الطقس المتوقعة في المملكة ، نشاط الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال ووسط المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واوردت الهيئة خلال التقرير هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتي القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة, وتبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض صباحاً على مناطق الجوف, تبوك, حائل والحدود الشمالية.