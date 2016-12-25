تداول العملة الجديدة وإتلاف الفئات القديمة ..غدا

متابعات – فجر

اكد الخبير المصرفي والمحلل المالي حسين الرقيب، إعتبارا من يوم غد سيتم إتلاف الإصدارات السابقة من العملة داخل المملكة فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مع بدء التداول بالعملة الجديدة.

واضاف الرقيب أن إتلاف الفئات السابقة من العملة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة؛ نظرا لإتلافها بكميات كبرى، مشيرا إلى وجود أجهزة تكشف التزوير للتأكد من أن العملات المتلفة صحيحة، وأن عمليات الإتلاف مستمرة دوما للأوراق التالفة والقديمة، بحسب “عكاظ”.

واوضح الرقيب: السيولة المتوفرة لدى البنوك من الإصدارات القديمة لن تستبدل ابتداء من الغد، وإنما ستُغذى البنوك من الإصدارات المستحدثة فقط في حالة واحدة، وذلك عند طلبها أي سيولة من مؤسسة النقد، أو عند طلب الأفراد صرف أي عملة عن طريق ساما.