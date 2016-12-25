مصدر:برنامج حساب المواطن يمنح مستفيدي الضمان الدعم الأكبر دون المساس بمخصصاتهم الضمانية

متابعات -فجر

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إضافة 2.5 مليون مواطن يمثلون 830 ألف أسرة، بشكل تلقائي من مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى برنامج حساب المواطن، دون الحاجة لقيامهم بالتسجيل لأنفسهم في البرنامج.

وأضاف المصدر، أن البرنامج يمنح مستفيدي الضمان الدعم الأكبر والأعلى مقارنةً بالفئات الأخرى، دون المساس بمخصصاتهم الضمانية.

و أوضح المصدر أنه سيتم منح الفئة الثانية دعماً حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتُستبعد الفئة الخامسة لعدم حاجتها أو استحقاقها للدعم.

وأبان أن التسجيل في البرنامج ينطلق في فبراير المقبل لجميع الفئات، على أن يبدأ موعد صرف البدل قبل تطبيق قرارات رفع أسعار الطاقة الجديدة ، كما أنه لم يصدر قرار رسمي يحدد مبالغ الدعم الشهري للفئات المسجلة في برنامج حساب المواطن، متوقعاً صدور قرار من الجهات العليا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المبالغ التي يتم تداولها افتراضية وليست حقيقية، إذ حدَّدت الفئة الأولى بـ8700 ريال والثانية 12 ألف ريال والثالثة 15 ألفاً والرابعة 20 ألفاً.