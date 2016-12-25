عاجل فجر
مصدر:برنامج حساب المواطن يمنح مستفيدي الضمان الدعم الأكبر دون المساس بمخصصاتهم الضمانية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها