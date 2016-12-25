مواطنة تتهم مستشفى الملك خالد للعيون بتسببها في فقدان بصرها

متابعات -فجر

وجهت مواطنة،الاتهامات لمستشفى الملك خالد للعيون في مدينة الرياض، بالتسبب في فقدانها البصر بإحدى عينيها، وإصابة الأخرى بضمور، عقب إجرائها عمليتين فاشلتين.

وقالت المواطنة وتدعى “مانعة”، أن مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض أجرى لها عملية جراحية منذ أكثر من 7 سنوات في العين اليمنى، لتصاب بعدها بضمور وتفقد البصر تماماً، كما أجرى لها عملية أخرى في العين اليسرى، ما تسبب في تلف بالأوعية الدموية وضغط وضعف حاد في النظر.

وناشدت المواطنة، وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل وموسع مع المستشفى بشأن حالتها، وكذلك عرقلة المستشفى محاولة سفرها للخارج لاستكمال العلاج برفض إعطائها تقريراً طبياً يوضح حالتها، مبديةً تخوفها من فقدان البصر بشكل كامل حال عدم تمكنها من السفر للخارج.

فيما قال مكتب المدير التنفيذي بالمستشفى معلقا على اتهامات المريضة، بالتأكيد على تلقيها العلاج وترددها على عيادة الماء الأزرق والشبكية منذ يوليو 2015، نافياً أن يكون المستشفى وراء عرقلة سفرها للخارج؛ لأنه ليس الجهة المخول لها بذلك.