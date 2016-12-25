اختفاء طائرة روسية وعلى متنها 91شخصا

متابعات -فجر

اعلنت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، بأن وزارة الدفاع الروسية قالت أنّ الطائرة “تو 154” التي اختفت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوشي باتجاه اللاذقية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، كانت تقل 91 شخصًا بينهم 8 أفراد من طاقم الطائرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي بحسب قناة “روسيا اليوم، أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

واضافت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.