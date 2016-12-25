خطف مواطنة “فرنسية_ سويسرية” على يد رجال مسلحين في مالي

متابعات-فجر :

خطفت مواطنة فرنسية – سويسرية، أمس (السبت) ، في غاو بشمال مالي بيد مجموعة من المسلحين، وفق ما علم من مصدر أمني مالي ونائبين محليين.

وقال المصدر الأمني: “لقد خطفت السبت بيد رجال مسلحين في غاو. وبدأنا على الفور عمليات المطاردة” للعثور على الخاطفين.ولم يورد المصدر شيئاً عن هوية الخاطفين ولا ملابسات عملية الخطف.وأكد الخطف نائبان محليان في مدينة غاو التي تقع على بعد 1200 كلم شمال شرقي العاصمة باماكو. وقال أحدهما إن المخطوفة تعمل في المجال الإنساني.وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي بباريس: “لدينا هذه المعلومة ونحن بصدد التثبت منها”.ولا تزال بعض مناطق شمال مالي خارج سيطرة السلطات المالية والقوات الأجنبية التي تشارك في تدخل عسكري أجنبي في البلاد لطرد مجموعات متطرفة.