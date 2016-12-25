“تركيا” اعتقال 5 أشخاص يشتبه انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

متابعات-فجر :

اعتقلت قوات الأمن التركية،أمس السبت، 5 أشخاص بشبهة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد

وأفاد بيان صادر عن الولاية نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء التي تديرها الدولة، بأن القوات نفذت عملية أمنية متزامنة في عدد من المنازل بقضاء نصيبين التابع لماردين، للقبض على 7 مشتبهين بالانتماء للحزب الذي تحظره تركيا وتعتبره إرهابياً، وأن الأمن تمكن من القبض على 5 مشتبه بهم، وضبط أسلحة ووثائق للحزب.فيما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية، لم تسمها، قولها إن خبراء تفكيك المتفجرات أعطبوا مفعول 60 كيلوغراماً من المتفجرات، زرعها عناصر الحزب على طريق في نصيبين، وأطلقت عملية للقبض عليهم.