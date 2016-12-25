الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع هامة في “تعز”

متابعات-فجر :

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، أمس (السبت) ، من السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة تعز 275 كيلومترا جنوبي صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية “إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين تمكنت من خلالها قوات الجيش والمقاومة من التقدم والوصول إلى محيط وبوابة معسكر التشريفات، شرق المدينة، بعد سيطرتها على أهم المواقع والمباني المطله والمحيطة بالمعسكر وتطهيرها من عناصر الميليشيات”.

وخلفت تلك المعارك قتيلين في صفوف الحوثيين وقوات صالح وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب إصابة ثمانية من رجال الجيش والمقاومة.

وبحسب المصادر، فقد دكت مدفعية الجيش في جبل العويد وعسيلة، مواقع “ميليشيا” الحوثي وصالح في مواقع العشملة والعبدلة غربي تعز، في حين تمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر محاولات هجوم لمسلحي الحوثي وصالح على مواقعها في مديرية الصلو جنوبي المدينة.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عنيفة استهدفت مواقع “ميليشيا” الحوثي وصالح في معسكر العمري بذوباب غربي المدينة.

وأضافت، أن الحوثيين وقوات صالح واصلوا قصف الأحياء السكنية في المدينة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين.