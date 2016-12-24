قتيلين وثلاث إصابات حصيلة حادث مروّع بطريق “مكة – الساحل”

متابعات – فجر

توفي شخصين وأصيب ٣ آخرين بإصابات مختلفة إثر حادث مروي مروع بطريق مكة المكرمة – الساحل .

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة خمسة نجوم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عطية الذبياني، وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 3 إصابات وحالتين وفاة، ولقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات وتم نقل حالتين متوسطتين إلى مستشفى النور التخصصي وحالة عولجت في الموقع ورفضت النقل.