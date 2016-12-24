“مكة” إصابة مواطن بطلق ناري… وانقلاب مركبة أخرى بسبب مشاجرة جماعية

نواف عزيز – فجر

تعرض اليوم، مواطن في العقد الرابع من العمر للإصابة بطلق ناري بمشاجرة جماعية في مكة المكرمة ، كما أصيب مواطن آخر في العقد الثالث ، إثر انقلاب مركبته بعد مطاردة آخرين له.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، :” أن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٨ بلاغاً مفاده حدوث مضاربة بين عدد من الأشخاص جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم ، ونجم عن ذلك إصابة مواطن في العقد الرابع من العمر بطلق ناري، نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة، كما أصيب مواطن في العقد الثالث من العمر بإصابة بسيطة، إثر انقلاب مركبته التي يقودها بسبب مطاردة أشخاص آخرين له ” .

وأضاف “القرشي” :“ تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط عدد من المشاركين في المضاربة ، وإحالتهم لشرطة العاصمة المقدسة، وتم إيقافهم بعد استكمال إجراءات الإستدلال معهم ، وسيتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص ”.