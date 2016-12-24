رسميا.. خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد

متابعات – فجر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم السبت توجيه لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ قرار الفيفا القاضي بخصم (3) نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي بصورة فورية وذلك على خلفية قضية نادي الاتحاد مع لاعب الوسط الأرجنتيني مانسو، وبذلك ينفرد نادي الهلال بصدارة ترتيب دوري جميل بـ34 نقطة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن المسؤول عن خصم النقاط هو نادي الاتحاد، ونحن أبلغناهم بكل المخاطبات والقرار نافذ، وقال في حديثه عقب الانتهاء من قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017م: “المسؤول عن خصم النقاط هو نادي الاتحاد، ونحن أبلغناهم بكل المخاطبات والقرار نافذ.. الفيفا أرسل لنا أمر نافذ بخصم 3 نقاط من الاتحاد وسنقف مع الاتحاد بعد ذلك للمرافعة والاستئناف”، وأضاف أحمد عيد في تصريحه “لو لم ننفذ سيطال اتحاد القدم السعودي عقوبات، وليس هناك استئناف في قضية خصم نقاط الاتحاد”.