ترحيب عربي ودولي بالإدانة الأممية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

واس – فجر

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بقرار مجلس الامن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالبها بوقفه في الاراضي الفلسطينية، مؤكداً انه يجسد تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني.

وقال أبو الغيط أن قرار مجلس الأمن “يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف أن القرار “يؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى حل الدولتين”.

وأشار إلى أنه “يتطلع لأن يولد هذا القرار زخما وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفا للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بما جاء في هذا القرار وأيضا بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية”.

من جانبه رحب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.

كما رحب السودان بالقرار، وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم تأييدها الكامل للقرار الذي تعده نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية، وتطلعها في أن يشكل القرار مساعي جادة يمكن البناء عليها لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

ورحب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2334 سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال ريدنرس في بيان نشره مكتبه من بروكسل اليوم إن بلجيكا تشارك تماماً موقف المجتمع الدولي المعبر عنه في هذا القرار والمتمثل في أن حل الدولتين وحده يوفر فرص السلام الدائم بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأضاف إن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة يعد أمراً غير قانوني، ويلحق أضراراً بالغة بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين.