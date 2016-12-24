السلطات المصرية تمنع طائرة ليبية من الهبوط في مطار برج العرب

متابعات – فجر :

منعت السلطات المصرية طائرة ركاب ليبية قادمة من مطار “معيتيقة ” من الهبوط في مطار برج العرب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في مصر المهندس محمد محروس في تصريحات صحفية اليوم إنه لم يُسمح للطائرة الليبية من طراز ايرباص 320 والقادمة من مطار “معيتيقة” بطرابلس بدخول الأجواء المصرية والهبوط في مطار “برج العرب”.

وأضاف محروس إن المطارات الليبية المسموح استقبال رحلات جوية منها إلى مطار برج العرب هي مطاري “الأبرق” و “طبرق” وذلك طبقاً للاتفاق المبرم بين الجانب الليبي وسلطة الطيران المدني المصري، لذلك رفضت السلطات دخولها المجال الجوي المصري حيث أن مطار إقلاعها هو مطار “معيتيقة” غير المبرم في الاتفاقية.